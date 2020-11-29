27 ноября состоялся открытый съезд активистов и сторонников «Национального Корпуса» в Николаеве, основной целью которого был отчет за проделанную работу в течении года.

Об этом сообщает пресс-служба «Национального корпуса».

На съезд из Киева приехал Начальник Центрального штаба Партии — Максим Жорин.

Представители николаевской организации поделились результатами деятельности за прошедший год, вспомнили проведенные акции городского и всеукраинского масштаба и рассказали о функционирующих проектах. Поблагодарить организацию за активное сотрудничество и помощь пришли ветераны из «Ассоциации участников и инвалидов АТО». Совместными усилиями они неоднократно проводили разные мероприятия и акции, крайняя из которых блокирование приезда лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчка и Юрия Бойко.

Со вступительным словом выступил глава областной организации Никита Плеханов.

— 2020-й год был достаточно напряженным. Он начался с карантина и ограничений, когда практически всё было парализовано. Но несмотря не это мы вели свою деятельность, проводили различные мероприятия, о которых сегодня хотели поговорить. В презентации, которую мы подготовили — вся наша активность. Акции местного и всеукраинского масштаба, борьба против коллаборационистских партий, помощь местному населению и развитие спортивных проектов, таких как «Спортивный Корпус», ВПО «Авангард». И конечно же ежегодные турниры «Ни шагу назад», «Железная Нация» и «Дорогу Нескореним», — отметил он.

Неоднократно во время съезда упоминался Денис Янтарь — родоначальник областной организации политической партии «Национальный Корпус» в Николаеве, экс-боец полка «АЗОВ».

— Организация в Николаевской области вряд ли бы росла и развивалась, если бы не Янтарь. Начиная с 2018 года, под его чутким руководством мы много чего достигли. Денис навсегда в наших сердцах и мы продолжаем его дело, — подчеркнул Никита Плеханов.

В свою очередь Начальник центрального штаба партии «Национальный Корпус» Максим Жорин рассказал о реформировании внутри партии.

— Мы уже приняли решение об изменениях внутри нашего движения, которые выглядят следующим образом. Отныне мы будем разделять деятельность нашей партии на две составляющие: собственно политическую партию и общественную организацию. Делаем мы это для того, чтобы у нас было больше инструментов для борьбы и развития. Это дает дополнительные возможности для дальнейшей работы и привлечения новых людей к нашему движению. Наша главная задача — сплотить вокруг себя абсолютно всех здоровых проукраинских граждан, — подытожил Максим Жорин.

Отметим, что официальной целью визита руководства были кадровые изменения внутри местной организации. Так, начальником штаба в Николаеве назначен Александр Глущенко, а главой областной организации стал Никита Плеханов.

Напомним, о смерти бывшего главы николаевского Нацкорпуса Дениса Янтаря стало известно 9 сентября. Он умер после курса химиотерапии — в августе у него обнаружили лейкоз.

Денис Янтарь был активным участником Революции достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014 года участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

После начала войны стал волонтером и помогал батальону «Азов». После гибели в августе 2014 года бойца «Азова» во время штурма оккупированной Марьинки Денис Янтарь сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

В 2016 году он возглавил николаевскую областную ячейку «Национального корпуса». Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам «Дорогу непокоренным», который посвятил памяти погибших воинов АТО.

Весной 2018 года Денис Янтарь был одним из организаторов масштабной акции с требованием отстранения от должности на то время главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко на время расследования обстоятельств и причин самоубийства Владислава Волошина, летчиком-героем, исполнявшим обязанности директора аэропорта «Николаев».

В 2019 году Денис Янтарь был активным участником акции «Нет капитуляции», выступая против разведения войск на Донбассе.

Вечером 12 сентября в память о главе Николаевской областной организации партии «Национальный корпус», ветеране АТО и активисте Денисе Янтаре его коллеги и близкие вывесили на Ингульском мосту плакат «Янтарь, ты в наших сердцах».