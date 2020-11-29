В селе Калиновка Еланецкого района почти закончили работы по строительству и благоустройству Храма Успения Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщил глава партии «Наш край» в Николаевской области, генеральный директор группы компаний ООО «СП «ПАЕК» Юрий Кормышкин, передает пресс-служба политсилы.

— Храм Успения Пресвятой Богородицы в Калиновке сегодня выглядит так. Мы почти окончили отделочные работы и благоустройство территории. Я счастлив по-настоящему: мы смогли построить эту церковь. Еще два года назад был заложен только фундамент, и уже вот-вот в храме проведут первое богослужение и примут прихожан, — подчеркнул гендиректор ПАЕК.

Он отметил, что теперь жителям села есть куда прийти и очистить душу, восстановить силы, побыть наедине со своими мыслями.

— Спасибо Господу Богу за то, что дал мне возможности и силы закончить начатое. Люди, давайте строить храмы, больницы, школы и сады, сеять любовь, дружбу и взаимопонимание! Только тогда наш мир станет добрее и в нем не останется места для зла! — призвал Юрий Кормышкин.

Напомним, 28 февраля в селе Калиновка Еланецкого района Николаевской области состоялось освящение крестов и закладки капсулы.