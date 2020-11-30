За прошедшие сутки, 29 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Вблизи Катериновки террористы применили гранатометы различных систем и минометы калибра 82 мм.
Неподалеку Попасной боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
В районе поселка Луганское диверсионная группа оккупантов подошла к украинским позициям.
– Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел, - отметили в штабе.
На пути отступления ДРГ украинские военные обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.
На этом же участке бойцы ОС сбили вражеский БПЛА. Его диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинским позициям.
С начала текущих суток штаб не фиксировал нарушений перемирия.
Ранее ОБСЕ зафиксировала за минувшие сутки 24 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 5 таких нарушений на Луганщине.
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За прошедшие сутки, 29 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Вблизи Катериновки террористы применили гранатометы различных систем и минометы калибра 82 мм.
Неподалеку Попасной боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
В районе поселка Луганское диверсионная группа оккупантов подошла к украинским позициям.
– Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел, - отметили в штабе.
На пути отступления ДРГ украинские военные обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.
На этом же участке бойцы ОС сбили вражеский БПЛА. Его диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинским позициям.
С начала текущих суток штаб не фиксировал нарушений перемирия.
Ранее ОБСЕ зафиксировала за минувшие сутки 24 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 5 таких нарушений на Луганщине.