На Южно-Украинской АЭС 26 ноября состоялась плановая общестанционная противоаварийная тренировка (ПАТ). Цель мероприятия - проверка способности персонала самостоятельно, быстро и правильно идентифицировать аварийный режим и принять необходимые действия для его ликвидации. Отличием нынешней тренировки было ее проведение в условиях карантина из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ЮУАЭС.

В соответствии с планом тренировки на ЮУАЭС была смоделирована условнАЯ авариЯ, вызванная снижением частоты в энергосистеме Южного региона Украины из-за мощного грозового фронта, который привел к отключению нескольких линий электропередач и дисбаланса генерируемой и потребляемой электроэнергии. Указанные обстоятельства повлекли условное полное обесточивание АЭС с потерей питания собственных нужд нормальной эксплуатации станции.

Событие, согласно «Аварийному плану», было классифицировано как «аварийная готовность». Все технологические отказы были смоделированы на полномасштабных тренажерах энергоблоков. Никаких операций на действующем оборудовании в ходе учений не проводилось.

«Даже в условиях пандемии мы не можем остановить тренировочный процесс, ведь именно практические тренировки обеспечивают готовность персонала к действиям в случае аномальных событий, - отметил заместитель начальника учебно-тренировочного центра ЮУАЭС Дмитрий Шамис. - Но мы приняли все возможные меры, чтобы обезопасить наших сотрудников. Оперативная смена и инструкторский персонал, задействованные в процессе тренировки, были разделены на группы с таким расчетом, чтобы на полномасштабных тренажерах находилось минимально возможное количество людей. Минимизированы контакты между инструкторами и теми, кто тренируется, учтены другие карантинные ограничения».

Нынешняя противоаварийная тренировка имела еще несколько особенностей. План учений одновременно отрабатывался на двух полномасштабных тренажерах (первой и второй очереди АЭС) - заданный сценарий был синхронизирован как по времени, так и по исходным событиям.

Наряду с этим в режиме видеонаблюдения за ходом тренировки следила представитель регионального центра Всемирной ассоциации операторов АЭС на южно-украинской площадке Наталья Буханько. Она объяснила: «Я проводила наблюдение по теме «особенности работы персонала в условиях пандемии». Пандемия привнесла в нашу жизнь дополнительные факторы, с которыми приходится считаться: необходимость соблюдения карантинных мероприятий, непрерывный поток негативной информации и т.д. Цель настоящего наблюдения – определить, отражаются ли они негативным образом на работе оперативного персонала, какие компенсирующие меры принимаются на атомной станции и, при необходимости, предложить рекомендации по минимизации этого влияния. Аналогичные наблюдения представители нашего регионального центра ВАО АЭС проведут на всех атомных площадках. Их систематизируют, обобщат, и, возможно, разработают для отрасли в целом рекомендации по поддержанию безопасной и эффективной эксплуатации атомных станций в условиях пандемии».

Общестанционные противоаварийные тренировки на АЭС Украины проводятся ежегодно. Таким образом проверяется уровень готовности к первоочередным действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, способность предпринимать эффективные меры для локализации и ликвидации аварий, а также смягчения последствий их влияния на персонал АЭС, население и окружающую среду.

Сценарий нынешних учений отработан в полном объеме. Задействованный персонал с поставленной задачей справился. В итоге ПАТ указано: нормальная схема питания атомной станции восстановлена; выполнен пуск АЭС «с нуля»; при этом мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических карантинных требований.

Пресс-релиз