Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что выступает за проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Об этом пишет NewsMaker.

— Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство, - отметила она.

По словам Санду, на президентских выборах люди проголосовали не только против Додона, но и против его правительства, а потому оно должно уйти в отставку.

Сейчас в парламенте 37 мест принадлежат Партии социалистов во главе с Додоном, у других партий — не более 15 депутатов.

Напомним, что лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.