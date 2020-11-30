Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что выступает за проведение в стране досрочных парламентских выборов.
Об этом пишет NewsMaker.
— Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство, - отметила она.
По словам Санду, на президентских выборах люди проголосовали не только против Додона, но и против его правительства, а потому оно должно уйти в отставку.
Сейчас в парламенте 37 мест принадлежат Партии социалистов во главе с Додоном, у других партий — не более 15 депутатов.
Напомним, что лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.
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Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что выступает за проведение в стране досрочных парламентских выборов.
Об этом пишет NewsMaker.
— Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство, - отметила она.
По словам Санду, на президентских выборах люди проголосовали не только против Додона, но и против его правительства, а потому оно должно уйти в отставку.
Сейчас в парламенте 37 мест принадлежат Партии социалистов во главе с Додоном, у других партий — не более 15 депутатов.
Напомним, что лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.