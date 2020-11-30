Верховная Рада не будет рассматривать проект закона о государственном бюджете на этой пленарной неделе.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник, пишет LB.ua.

— Бюджет, к сожалению, к нам поступил с серьезной задержкой только в минувшую пятницу. Хотя должен был быть в Верховной Раде намного раньше. Народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом, детально его изучить... На этой неделе физически мы его рассмотреть не успеваем — согласно закону на это отводится десять дней. И просто сделать это быстрее также не получится, - сказал Дмитрий Разумков.

Он предположил, что бюджет рассматривать или следующей пленарной неделе, или на внеочередном заседании.

— Поэтому мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или, если мы будем иметь возможность, на следующей непленарной неделе сможем рассмотреть его на внеочередном заседании, - добавил Дмитрий Разумков.

Напомним, что Министерство финансов после длительных переговоров согласовало с Международным валютным фондом новый проект Государственного бюджета на 2021 год.