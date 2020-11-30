В Ингульском районе Николаева проведут реконструкцию тепловых сетей.

Как сообщается на сайте Николаевского городского совета, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета объявили торги в рамках проекта «Реконструкция тепловых сетей»

В частности, что ремонт теплосети проведут по улицам Херсонское шоссе и Генерала Свиридова. Проект включает реконструкцию теплосети в домах №30, 32, 38, 40, 46, 46/1, 50 по улице Херсонское шоссе, а также в домах №7, 7/1 по улице Генерала Свиридова.

Напомним, что работы по капитальному ремонту теплосетей «Николаевской ТЭЦ» по улице Московская в Николаеве планируют начать в следующем году.