В Ингульском районе Николаева проведут реконструкцию тепловых сетей.
Как сообщается на сайте Николаевского городского совета, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета объявили торги в рамках проекта «Реконструкция тепловых сетей»
В частности, что ремонт теплосети проведут по улицам Херсонское шоссе и Генерала Свиридова. Проект включает реконструкцию теплосети в домах №30, 32, 38, 40, 46, 46/1, 50 по улице Херсонское шоссе, а также в домах №7, 7/1 по улице Генерала Свиридова.
Напомним, что работы по капитальному ремонту теплосетей «Николаевской ТЭЦ» по улице Московская в Николаеве планируют начать в следующем году.
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В Ингульском районе Николаева проведут реконструкцию тепловых сетей.
Как сообщается на сайте Николаевского городского совета, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета объявили торги в рамках проекта «Реконструкция тепловых сетей»
В частности, что ремонт теплосети проведут по улицам Херсонское шоссе и Генерала Свиридова. Проект включает реконструкцию теплосети в домах №30, 32, 38, 40, 46, 46/1, 50 по улице Херсонское шоссе, а также в домах №7, 7/1 по улице Генерала Свиридова.
Напомним, что работы по капитальному ремонту теплосетей «Николаевской ТЭЦ» по улице Московская в Николаеве планируют начать в следующем году.