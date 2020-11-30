7 лет назад в ночь на 30 ноября на Майдане пролилась первая кровь - зверское избиение студентов «Беркутом» стало моментом, после которого было понятно, что нет возврата в прошлое, что борьба только начинается. Режим Януковича перешел последнюю черту. В ответ миллионы украинцев вышли на улицы и показали силу, способную сдвинуть авторитарный режим. Поэтому властью в Украине есть и будет народ.

Об этом говорится в заявлении пятого президента, лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко.

– После кровавого избиения студентов нас ждали провокации и бесчинства "Беркута" 1 декабря, облавы на Автомайдан, натравливание титушок на протестующих, убийства Нигояна, Жизневского, Вербицкого, сожжение Дома профсоюзов, штурмы Майдана и расстрел Небесной Сотни. За право жить свободно и достойно Украина заплатила действительно большую цену.

Как недавно сказала мама Героя Небесной Сотни Романа Гурыка: «Если сейчас мы, взрослые, не выберем независимость для нашей страны, это придется делать нашим детям».

– Нынешняя попытка переписать историю, назвать Революцию Достоинства «переворотом» - это тоже преступление против нашей независимости и против памяти тех, кто ценой собственной жизни и здоровья остановил преступников. Это и есть реванш. И мы должны его остановить. Ради будущего Украины, ради прошлых и грядущих поколений, - говорится в заявлении Порошенко.

Напомним, в Офисе генпрокурора отмечают тенденцию затягивания рассмотрения судам материалов по обвинениям в «делах Майдана» и подчёркивают важность вынесения решений о заочном аресте фигурантов.