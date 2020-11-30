В Кремле заявили, что не обсуждали с Молдовой вопрос вывода российских войск из Приднестровья. В Российской Федерации рассчитывают на продолжение диалога с Молдовой.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.
Он назвал диалог с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном относительно вопроса Приднестровья «более конструктивным».
– Предварительного обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика, - заявил Песков.
В Кремле рассчитывают, что конструктивизм в переговорах между Россией и Молдовой будет продолжаться.
Напомним, что лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.
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В Кремле заявили, что не обсуждали с Молдовой вопрос вывода российских войск из Приднестровья. В Российской Федерации рассчитывают на продолжение диалога с Молдовой.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.
Он назвал диалог с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном относительно вопроса Приднестровья «более конструктивным».
– Предварительного обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика, - заявил Песков.
В Кремле рассчитывают, что конструктивизм в переговорах между Россией и Молдовой будет продолжаться.
Напомним, что лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.