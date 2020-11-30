В Кремле заявили, что не обсуждали с Молдовой вопрос вывода российских войск из Приднестровья. В Российской Федерации рассчитывают на продолжение диалога с Молдовой.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

Он назвал диалог с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном относительно вопроса Приднестровья «более конструктивным».

– Предварительного обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика, - заявил Песков.

В Кремле рассчитывают, что конструктивизм в переговорах между Россией и Молдовой будет продолжаться.