Министерство иностранных дел Литвы предлагает выдавать бесплатные визы белорусам, пострадавшим от действий власти. Граждане Беларуси смогут воспользоваться такой возможностью с 1 декабря.

Об этом сообщает издание Delfi.

Литовский МИД обратился к правительству, отмечая, что в страну прибывает все больше белорусов, получивших шенгенскую визу по особому разрешению в связи с гуманитарными причинами. Однако срок действия этой визы ограничен, и для дальнейшего пребывания в Литве нужна национальная виза. Согласно новым правилам, с белорусов при подаче заявления не будет взиматься консульский сбор в том случае, если от госорганов или неправительственных правозащитных организаций Литвы будет подано соответствующее мотивированное заявление.

Литва выдала более 650 разрешений на въезд для граждан Беларуси на особых гуманитарных основаниях. 246 человек уже находятся в Литве, а 53 человека попросили политическое убежище в стране.

Ранее министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы. Вильнюс считает ее небезопасной.