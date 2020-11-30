Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич заявила, что со вторника, 1 декабря, в городе ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение. Это будет длиться две недели.

Об этом сообщает Думская.

По словам Буйневич, в последнюю неделю в школах наблюдается тревожный рост заболеваемости COVID-19.

– Неделю назад была довольно стабильная ситуация, однако с тех пор закрылись 70 классов. Сейчас закрыто полностью четыре школы и 223 класса, причем болеют не столько дети, сколько педагоги. У 190 сотрудников COVID, у более чем 200 - ОРВИ. Таким образом более 400 учителей и воспитателей выбыли из строя, - отметила она.

Буйневич также добавила, что начальная школа пока продолжит работу в классическом варианте.

– Мы полностью готовы к дистанционному обучению и надеемся за две недели разорвать цепочку заболеваемости, дать возможность болеющим педагогам восстановиться, - сказала директор.

Напомним, ранее врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина готова к внедрению дистанционного обучения. Однако оно никогда не заменит реальный формат общения, который есть при полноформатном обучении.