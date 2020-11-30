Служба безопасности Украины пресекла попытку двух граждан России устроиться в Национальную гвардию Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
– Двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой – уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ, - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания в Крыму, поскольку имел связи в оккупационных правоохранительных органах на полуострове.
Второй мужчина – закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украину и получил украинское гражданство.
Сейчас проверяется информация относительно причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.
СБУ передала полученную информацию командованию Нацгвардии для принятия соответствующих решений.
Напомним, ранее в Николаевской области на сбыте наркотиков задержали бывшего военного и инспектора погранотряда.
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Служба безопасности Украины пресекла попытку двух граждан России устроиться в Национальную гвардию Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
– Двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой – уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ, - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания в Крыму, поскольку имел связи в оккупационных правоохранительных органах на полуострове.
Второй мужчина – закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украину и получил украинское гражданство.
Сейчас проверяется информация относительно причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.
СБУ передала полученную информацию командованию Нацгвардии для принятия соответствующих решений.
Напомним, ранее в Николаевской области на сбыте наркотиков задержали бывшего военного и инспектора погранотряда.