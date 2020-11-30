В Николаеве и области с 30 ноября по 4 декабря в связи с техническими причинами работу спецлинии «102» с перерывами будут нарушать временные сбои.

Об этом сообщает ГУНП Николаевской области.

— Для своевременного реагирования на заявления и уведомления предлагаем обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области, - говорится в сообщении.

Также ГУНП уведомило, что сообщить о правонарушении можно через мобильное приложение «My Pol». Ищите в GooglePlay та Appstore.

В полиции также напомнили резервные номера районных отделений ГУНП в Николаеве:

Центральный отдел полиции – дежурная часть ( 063-844-55-58, (0512) 53-12-71, 49-84-66, 49-84-67)

063-844-55-58, (0512) 53-12-71, 49-84-66, 49-84-67) Ингульский отдел полиции – дежурная часть (063-322-68-99, (0512) 53-13-39, 64-95-99)

Заводской отдел полиции – дежурная часть (063-851-03-83 (0512) 34-11-98)

Корабельный отдел полиции – дежурная часть ( 093-148-20-22 (0512) 40-20-01, 40-20-02, 64-48-97)

093-148-20-22 (0512) 40-20-01, 40-20-02, 64-48-97) Витовское отделение полиции Корабельного ОП ГУНП – дежурная часть (063-316-79-08, (0512) 53-13-29, 44-68-58)

Также сообщалось, полиция провела обыски на кладбище в Корабельном районе Николаева.