В Николаеве и области с 30 ноября по 4 декабря в связи с техническими причинами работу спецлинии «102» с перерывами будут нарушать временные сбои.
Об этом сообщает ГУНП Николаевской области.
— Для своевременного реагирования на заявления и уведомления предлагаем обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области, - говорится в сообщении.
Также ГУНП уведомило, что сообщить о правонарушении можно через мобильное приложение «My Pol». Ищите в GooglePlay та Appstore.
В полиции также напомнили резервные номера районных отделений ГУНП в Николаеве:
Также сообщалось, полиция провела обыски на кладбище в Корабельном районе Николаева.
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В Николаеве и области с 30 ноября по 4 декабря в связи с техническими причинами работу спецлинии «102» с перерывами будут нарушать временные сбои.
Об этом сообщает ГУНП Николаевской области.
— Для своевременного реагирования на заявления и уведомления предлагаем обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области, - говорится в сообщении.
Также ГУНП уведомило, что сообщить о правонарушении можно через мобильное приложение «My Pol». Ищите в GooglePlay та Appstore.
В полиции также напомнили резервные номера районных отделений ГУНП в Николаеве:
Также сообщалось, полиция провела обыски на кладбище в Корабельном районе Николаева.