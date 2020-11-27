В пятницу, 27 ноября, полиция провела обыски на кладбище в Корабельном районе Николаева и изъяла документы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«В рамках досудебного расследования правоохранители проверяли соответствие осуществления захоронений схеме расположения кладбища. В результате следственных действий полицейские изъяли черновые записи, бухгалтерскую и другую документацию предприятия, копию план-схемы кладбища, которая может иметь доказательственное значение по уголовному производству», — говорится в сообщении.

В этот раз, чтобы не блокировать работу предприятия, следователи сняли копии с книги регистрации захоронений граждан, оставив ее оригинал на предприятии.

Обыски прокомментировали в КП «Николаевская ритуальная служба».

— Только предприятие начало восстанавливаться от предыдущих следственных действий, начали принимать заявки от горожан на захоронение, как полиция вновь приехала с обыском. Надеемся, что на этот раз обойдется без блокировки работы коммунального предприятия, — отметили в ритуальной службе.

Как известно, директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак заявил о конфликте между предприятием и двумя частными фирмами. При этом он заявил, что с 26 ноября на николаевских кладбищах прекратятся захоронения, поскольку полиция заблокировала работу предприятия, изъяв в ходе следственных действий книгу регистрации захоронений.