В пятницу, 27 ноября, полиция провела обыски на кладбище в Корабельном районе Николаева и изъяла документы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«В рамках досудебного расследования правоохранители проверяли соответствие осуществления захоронений схеме расположения кладбища. В результате следственных действий полицейские изъяли черновые записи, бухгалтерскую и другую документацию предприятия, копию план-схемы кладбища, которая может иметь доказательственное значение по уголовному производству», — говорится в сообщении.
В этот раз, чтобы не блокировать работу предприятия, следователи сняли копии с книги регистрации захоронений граждан, оставив ее оригинал на предприятии.
Обыски прокомментировали в КП «Николаевская ритуальная служба».
— Только предприятие начало восстанавливаться от предыдущих следственных действий, начали принимать заявки от горожан на захоронение, как полиция вновь приехала с обыском. Надеемся, что на этот раз обойдется без блокировки работы коммунального предприятия, — отметили в ритуальной службе.
Как известно, директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак заявил о конфликте между предприятием и двумя частными фирмами. При этом он заявил, что с 26 ноября на николаевских кладбищах прекратятся захоронения, поскольку полиция заблокировала работу предприятия, изъяв в ходе следственных действий книгу регистрации захоронений.
В полиции Николаева опровергли заявление директора «Николаевской ритуальной службы» о давлении правоохранительных органов, из-за чего предприятие прекращает захоронения на городских кладбищах.
Мэр Александр Сенкевич прокомментировал действия полиции в отношении коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба». Городской голова посоветовал правоохранителям фотографировать или копировать похоронные книги, чтобы не блокировать работу предприятия.
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В пятницу, 27 ноября, полиция провела обыски на кладбище в Корабельном районе Николаева и изъяла документы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«В рамках досудебного расследования правоохранители проверяли соответствие осуществления захоронений схеме расположения кладбища. В результате следственных действий полицейские изъяли черновые записи, бухгалтерскую и другую документацию предприятия, копию план-схемы кладбища, которая может иметь доказательственное значение по уголовному производству», — говорится в сообщении.
В этот раз, чтобы не блокировать работу предприятия, следователи сняли копии с книги регистрации захоронений граждан, оставив ее оригинал на предприятии.
Обыски прокомментировали в КП «Николаевская ритуальная служба».
— Только предприятие начало восстанавливаться от предыдущих следственных действий, начали принимать заявки от горожан на захоронение, как полиция вновь приехала с обыском. Надеемся, что на этот раз обойдется без блокировки работы коммунального предприятия, — отметили в ритуальной службе.
Как известно, директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак заявил о конфликте между предприятием и двумя частными фирмами. При этом он заявил, что с 26 ноября на николаевских кладбищах прекратятся захоронения, поскольку полиция заблокировала работу предприятия, изъяв в ходе следственных действий книгу регистрации захоронений.
В полиции Николаева опровергли заявление директора «Николаевской ритуальной службы» о давлении правоохранительных органов, из-за чего предприятие прекращает захоронения на городских кладбищах.
Мэр Александр Сенкевич прокомментировал действия полиции в отношении коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба». Городской голова посоветовал правоохранителям фотографировать или копировать похоронные книги, чтобы не блокировать работу предприятия.