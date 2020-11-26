В полиции Николаева опровергли заявление директора «Николаевской ритуальной службы» о давлении правоохранительных органов из-за чего предприятие прекращает захоронения на городских кладбищах.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области

Как известно, директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак заявил о конфликте между предприятием и двумя частными фирмами. При этом он заявил, что с 26 ноября на николаевских кладбищах прекратятся захоронения, поскольку полиции заблокировали работу предприятия, изъяв в ходе следственных действий книгу регистрации захоронений.

В полиции опровергли данную информацию, заявив, что директор предприятия ввел в заблуждение СМИ, опубликовав решение суда, а не протокол обыска, в котором указано изъятие тех документов, которые действительно были в наличии.

— Книга регистрации захоронений не была изъята, поскольку она должна находиться в помещениях на территории кладбища, а следственные действия проводились в другом — административном помещении, - сообщают в полиции.

При этом отмечается, что работа предприятия в части захоронений не может быть остановлена из-за отсутствия указанной книги.

В полиции также добавили, что следователь предлагал директору КП и работникам сделать копии изъятых документов, чтобы облегчить дальнейшую работу, однако они отказались.

— Поэтому сегодня следователь повторно направил в «Николаевская ритуальная служба» письмо с уведомлением о том, что КП может обратиться в любой момент к следователю, чтобы получить копии необходимых им документов, - сказано в сообщении.

Кроме того, в полиции добавили, что цель расследования — не блокировать работу предприятия, а проверить использование бюджетных средств в предоставлении услуг по обслуживанию кладбищ, а также, чтобы граждане не переплачивали за услуги больше, чем установлено законом, и привлечь к ответственности лиц, виновных в незаконных действиях.

При этом, в полиции обращаются к гражданам, которые пользовались услугами указанного коммунального предприятия и не получили кассовых чеков, обращаться по адресу Центрального отдела полиции: улица Декабристов, 8, дежурная часть (0512) 53-12-71 или 102.

Напомним, что о давлении Николаевская ритуальная служба заявила в октябре. Руководство утверждает, что полиция открывает заказные дела, а работников КП, в том числе, смотрителей за кладбищами вызывают на допросы, просят писать многочисленные объяснения, тем самым, мешая предприятию нормально функционировать.