В Николаеве инспекторы «Укртрансбезопасности» оштрафовали фуру с перегрузом в 12 тонн.

Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины, фура частного перевозчика двигалась по улице Остапа Вишни в Николаеве с перегрузом в 30%, что составило 52,05 тонн при норме 40 тонн.

Кроме того, за прошедшую неделю, с 23 по 29 ноября, инспекторы «Укртрансбезопасности» и сотрудники Нацполиции проверили больше 15 тысяч фур, составили 294 акта о нарушениях габаритно-весового контроля и начислили 3,2 миллиона гривен штрафов за перегруз.

Отмечается, что больше всего штрафов за перегруз начислено в Николаевской, Одесской и Донецкой областях.

Напомним, что за неделю, с 2 по 9 ноября, на трассе «Николаев — Днепр» инспекторы «Укртрансбезопасности» оштрафовали две фуры компании «Финбизнесгрупп» с перегрузом в 10 тонн каждая.