Министерство охраны здоровья не будет рекомендовать продлевать срок «карантина выходного дня», поскольку он не показал результата, на который рассчитывали.

Об этом глава МОЗ Максим Степанов сообщил в эфире телеканала «Україна 24».

— Не думаю, что мы будем делать такое предложение, – сказал Максим Степанов в ответ на вопрос о возможности продолжения «карантина выходного дня».

Министр добавил, что эффективность этой меры можно будет оценить на следующей неделе. Впрочем, уже сейчас он сообщил, что ожидаемого результата не получили. По его мнению, это произошло из-за того, что «карантина выходного дня» придерживались не в полной мере.

— Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения «карантины выходного дня» на протяжении трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались «карантина выходного дня». Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста… Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали, — сказал Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что «карантин выходного дня» планировали продлить до 31 декабря.