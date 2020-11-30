На сайте Concert.ua появился анонс концерта Вечернего квартала 24 января 2021 года в Киеве — по словам организаторов, уже после карантина.
— Первый концерт Вечернего Квартала в Культурном центре Freedom Hall после карантина, — сказано в анонсе Concert.ua.
При этом последний концерт студии в Киеве запланирован на 22 декабря. 28 декабря «кварталовцы» должны выступить в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
Ранее стало известно, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.
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На сайте Concert.ua появился анонс концерта Вечернего квартала 24 января 2021 года в Киеве — по словам организаторов, уже после карантина.
— Первый концерт Вечернего Квартала в Культурном центре Freedom Hall после карантина, — сказано в анонсе Concert.ua.
При этом последний концерт студии в Киеве запланирован на 22 декабря. 28 декабря «кварталовцы» должны выступить в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
Ранее стало известно, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.