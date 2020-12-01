Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал отток медработников за границу в том случае, если зарплаты медикам в следующем году не будут повышены.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», пишет Укринформ.

— Если мы не поднимем заработную плату нашим медицинским работникам, они, особенно после COVID-19, стали магнитом для всех европейских стран. COVID-19 всем медицинским системам поставил двойку. Вся эта концепция, что нам не надо такое количество врачей, рухнула, и сейчас наши медицинские работники начнут выезжать, и начнут по специальности, которую уже изучили все в нашей стране - реаниматолог-анестезиолог. Их 7500. Они доказали, что они очень профессиональные специалисты. И это показатели, на которые сейчас ориентируются европейские страны, - уровень смертности в нашей стране. Именно поэтому я не согласился с этим бюджетом, я не поддержал его на заседании правительства, — сказал Максим Степанов.

Он напомнил, что в предложениях, которые Минздрав подавал в проекте бюджета на 2021 год, была заложена заработная плата врача на уровне 23 тысячи гривень, медицинской сестры — 17 тыс., санитарки - 12 тыс. Также в бюджетном запросе Минздрава были учтены все лекарственные средства, медицинские изделия для оказания медицинской помощи.

— Сейчас не вопрос каких-то шикарных вещей, нам нужно банально выжить. Мы увидели все в каком состоянии находится наша медицина, — сказал Максим Степанов.

Напомним, Министерство охраны здоровья не будет рекомендовать продлевать срок «карантина выходного дня», поскольку он не показал результата, на который рассчитывали.