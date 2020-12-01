Галина Третьякова

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, представительница фракции «Слуга народа» Галина Третьякова считает, что физические лица-предприниматели (ФОПы), которые за год не уплатили в бюджет хотя бы 8 тысяч гривен налогов, не имеют право на помощь от государственного бюджета.

Об этом она заявила вчера, 30 ноября, во время заседания комитета, сообщает «Деловая столица».

— Должно быть железное правило. Ты заплатил налоги — государство тебе помогает. Даже если это Германия ..., то она помогает тем, кто оплатил [налоги]. И при чем ... самозанятые лица в Германии, они, например, заплатили 9000 евро налогов в год — получили 5 или 6. Даже полностью оплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов в год восемь тысяч гривен. Хочу посмотреть, честно. Суммы, которые мы выплачиваем, они соизмеримы, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги, — заявила она.

Галина Третьякова в конце мая во время онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой экономики, сказала, относительно социальных выплат, в частности, следующее: «Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества».

Обсуждение президентского законопроекта о финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим из-за карантина, вызвало оживленную дискуссию членов комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Законопроект №4429 предусматривает единовременные выплаты в размере 8 тысяч для и списание задолженности по уплате ЕСВ определенным категориям субъектов предпринимательской деятельности.

По мнению первого заместителя председателя комитета Михаила Цымбалюка, в документе содержатся нормы, которые не позволяют претендовать на государственную помощь определенным категориям работников. Так, получить помощь не смогут работники, работодатели которых оплатили них ЕСВ не в полном объеме, а также те, кто работает по совместительству. Он призвал внести в законопроект соответствующие изменения, которые позволят этим работникам также получить государственную помощь в случае введения локдауну. Позиция Цымбалюка не нашла сплошной поддержки.

Другим вопросом, который обсудили нардепы, была судьба материальной помощи для тех, кто не успеет за ней обратиться в 2020 году. Проблема заключается в том, что принятие законопроекту не тождественно введению выплат, несмотря на то, что для обеспечения функционирования этого процесса потребуется дополнительная работа со стороны Кабинета министров и других исполнительных государственных органов. Председатель правления ПФУ Евгений Капинус отметил, что этот процесс может занять некоторое время, поэтому действительно часть людей может не получить помощь в 2020 году.

В итоге комитет единогласно принял решение рекомендовать внести этот президентский законопроект в повестку дня IV сессии ВР, сократить наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и сроки предоставления этого законопроекта для рассмотрения депутатами в первом чтении.

Напомним, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что предпринимателям, пострадавшим от усиления карантина, в частности от «карантина выходного дня», выплатят по 8000 гривен. Кроме того, компенсации получат и освобождены наемные работники.