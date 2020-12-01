Бюджетная комиссия Николаевского областного совета отказалась выделить 4,5 миллиона гривен на покупку двух домов для детей-сирот, заявив, что цены на жилье завышены.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 30 ноября, в ходе комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, передают НикВести.

В ходе рассмотрения данного вопроса члены комиссии обсуждали утверждение Государственной субвенции в сумме 5,8 миллионов гривен, из которых 1,3 миллиона теплосанацию детского дома в Николаеве, а 4,5 миллиона – на покупку еще двух домов семейного типа в Витовском районе.

Как рассказала начальница управления соцзащиты Оксана Ельчиева, дом площадью 377 м2 стоит 2,5 миллиона, второй – площадью 365 м2 1,9 миллиона гривен.

Однако, как отметил глава комиссии Александр Бондарь, часть депутатов продолжают выступать против покупки домов из-за завышенной стоимости.

– Мы переносили этот вопрос в связи с тем, что нам были непонятны завышенные цены по покупке домов. Не знаю, поменялась ли позиция сейчас. Управление соцзащиты свою позицию не изменило – они настаивают на покупке домов по тем же ценам, - сказал Александр Бондарь.

Также против выступила и глава областного совета Виктория Москаленко.

– Я хочу призвать депутатов поддержать выделение средств на санацию, но дома не пропускать, потому что там изначально была завышенная стоимость, - отметила она.

В свою очередь, представители департамента соцзащиты заявили, что цены даже занижены почти на 50%, подчеркнув важность принятия госсубвенции в бюджет.

– Согласно граничной стоимости одного квадратного метра, у нас на 50% стомость этого жилья за квадратный метр должна быть выше, а она на 52,43% ниже. Мы просим вас поддержать субвенцию в размере 5,8 миллионов. Потому что до конца года министерство социальной политики может нам выделить дополнительно деньги. Но, если мы сегодня не распределим эти деньги, то дополнительно нам никто их не даст. Пожалуйста, поддержите. 300 детей ждут, когда их заберут в семьи, - отметили в соцзащите.

В частности, на комиссии присутствовала депутата Николаевского городского совета Елена Киселева, которая призвала депутатов поддержать субвенцию.

– Услышьте, деньги на эти дома из государственного бюджета, а у вас сегодня есть возможность получить еще дополнительно средства, - сказала Елена Киселева.

В частности, член комиссии Федор Барна подчеркнул, что мнение депутатов о том, что стоимость домов завышена может быть субъективной, и «будет по совести», если комиссия согласует эти средства.

– Здесь мы можем давать какие-то оценки, но они субъективные. Стоимость жилья, может быть, и завышена, но никто не дал нам право лишать детей жилья, в котором они нуждаются. Я считаю, как бы нам там не казалось, мы должны по совести принять эти средства, - сказал Федор Барна.

После длительных споров, глава комиссии Александр Бондарь предложил депутатам проголосовать только за ремонт, и не выделять средства на дома, подчеркивая их завышенные цены. При этом, он рассказал, что выезжал на объект и лично убедился в этом.

– Я выезжал на данный объект и мне очень тяжело принимать какое-то решение из морально-этических соображений. Одну из покупок я провел через себя, увидел ее завышенную стоимость. Давайте покупку домов проголосуем отдельно, и на ремонт дома в Николаеве отдельно, - сказал глава комиссии.

В свою очередь, Михаил Талпа выступил с предложением выделить 1,3 миллиона на теплосанацию, а также принять 4,5 миллиона на дома, но при этом в соцзащите должны будут предоставить другие варианты домов.

Комиссия поддержала данное решение.