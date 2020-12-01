Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Украины получил от Германии гуманитарную помощь, в том числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает посольство ФРГ в Украине.

Гуманитарную помощь на сумму 130 тысяч евро для противодействия коронавирусу предоставила немецкая армия — Бундесвер.

— Семь европаллет с гуманитарным грузом было доставлено с Бланкенбурга в горах Гарц в Киев, - говорится в сообщении.

Кроме 20 мобильных аппаратов ИВЛ, госпиталь получит респираторы класса FFP 2, защитные очки, дезинфекционные средства и защитные перчатки для ежедневных потребностей в госпитале.

Как сообщает Минобороны Украины, на церемонии посол ФРГ Анка Фельдгузен подчеркнула, что, несмотря на пандемию, сотрудничество Бундесвера и ВСУ в медицинской сфере продолжается. В частности, в 2019 году Главному клиническому госпиталю передали диагностическую аппаратуру стоимостью 1,5 миллиона евро, а в 2020 году сумма помощи, направленная на приобретение медицинского оборудования, составляет в среднем 3,1 миллиона евро.

Напомним, что в Украине на утро 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавируса COVID-19, прирост за сутки — больше 12 тысяч, рост с началом новой недели.