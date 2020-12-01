Сергей Кантор

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за горизбиркома, который назначил первую сессию горсовета на 10 декабря, новый состав депутатского корпуса не успеет изучить бюджет Николаева на 2021 год.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно вчера, 30 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию Николаевского горсовета на 10 декабря. При этом, изначально предлагалось назначить торжественную сессию на 3 декабря, однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.

Комментируя данное решение, Сергей Кантор указал, что горизбирком лишил новый созыв горсовета возможности изучить бюджет Николаева на следующий год.

— Меня возмущает ситуация, когда комиссия, главной функцией которой точно не является назначение даты первой сессии, «вдруг решила», что «эту» сессию нужно провести на неделю позже. Может быть, им там все-равно, неделей позже или неделей раньше. Но в реальности они загоняют нас, депутатов городского совета — а горсовет на 85 % обновился — в крайне деструктивную ситуацию, когда бюджет целого года будет приниматься впопыхах. У меня как у депутата городского совета, как и у моих коллег, забрали целую неделю, за которую мы бы могли более детально изучить и подготовить предложения по формированию бюджета Николаева на 2021 год. Кто компенсирует потерянное время — не мне, а городу? Городская избирательная комиссия?, - сказал Сергей Кантор.

Также депутат добавил, что после принятия присяги новым составом горсовета, необходимо время, чтобы изучить проект бюджета города, внести в него корректировки, а также сформировать депутатские комиссии, исполнительный комитет горсовета и рассмотреть его на заседаниях.

— Вы же понимаете, что бюджетный процесс — это набор процедур с четкими сроками. Если 10-го декабря мы только примем присягу, то сколько времени понадобиться депутатам, чтобы вникнуть в проект бюджета, сформировать комиссии, рассмотреть их там, желательно несколько раз вызывая на бюджетную комиссию главных распорядителей средств, соотнести с приоритетами, с которыми на выборы шла та или иная партия, разобраться, отвечает ли он вызовам нашего времени, в том числе, пандемии, внести корректировки, доработать, провести через исполнительный комитет? Почему комиссия забрала у меня и у депутатов драгоценное время, когда я со своего опыта понимаю, что этого времени у нас нет? Или кому-то просто захотелось улететь в отпуск на недельку? Пускай едут, куда хотят, но зачем брать в заложники весь город?, - сказал Сергей Кантор.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.