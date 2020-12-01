Национальная служба здоровья Украины запустила онлайн-сервис (дашборд) для мониторинга в реальном времени наличия в аптеках и больницах сертифицированных лекарств, которые входят в перечень средств для лечения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Дашборд отображает по каждому лекарству остаток в определенной больнице или аптеке, средний остаток за семь дней, количество медучреждений, где есть определенное лекарство, и другую информацию.

В НСЗУ отметили, что по состоянию на 29 ноября в 2 570 аптеках страны есть 143 формы лекарств, в состав которых входит 45 МНН (международное непатентованное название — название лекарственного средства или активного ингредиента, принято Всемирной организацией здравоохранения). В 558 больницах в наличии 114 форм.

Информацию о наличии в аптеках и больницах сертифицированных лекарств можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что в Украине на утро 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавируса COVID-19, прирост за сутки — больше 12 тысяч, рост с началом новой недели.