В Бельгии открываются предприятия ранее запланированного в связи с приближением новогодних праздников. Сначала правительство планировало их открыть не ранее 13 декабря.

Об этом сообщает The Brussels times.

Таким образом, за исключением «контактных» бизнесов, таких как парикмахерские, тату-салоны и салоны красоты, все магазины в Бельгии получили возможность возобновить работу с 1 декабря. Кроме того, возобновили свою работу и музеи.

Бельгийское правительство открывает магазины раньше, чем ожидалось, из-за ожидаемого рождественского ажиотажа. Однако совершать покупки можно только с соблюдением карантинных требований.

Отмечается, что действующие ограничения в работе магазинов сохраняться до 15 января.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня. При этом он добавил, что о предварительных результатах карантина выходного дня станет известно на этой неделе.