Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня. При этом он добавил, что о предварительных результатах карантина выходного дня станет известно на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Министр сообщил, что окончательные результаты карантина выходного дня будут известны уже на следующей неделе.

— У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня, — заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

На вопрос будут ли продлевать карантин выходного дня, Степанов ответил: «Не думаю, что мы будем подавать такое предложение».

Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники.

Также министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.