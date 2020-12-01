Правительство Великобритании не планирует систему «паспортов вакцинации», запрещающую посещать пабы, рестораны или мероприятия тем, кто не вакцинирован от коронавируса.

Об этом заявил министр кабинета министров Майкл Гоув, сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

– Я, конечно, не планирую вводить паспорта вакцинации, и я не знаю никого другого в правительстве, кто бы планировал, - сказал Гоув.

Министр Надим Задхави, отвечающий за вакцины, заявил в понедельник, что людям, которые отказались от вакцины COVID-19, могут отказывать в посещении определенных общественных мест.