Правительство Великобритании не планирует систему «паспортов вакцинации», запрещающую посещать пабы, рестораны или мероприятия тем, кто не вакцинирован от коронавируса.
Об этом заявил министр кабинета министров Майкл Гоув, сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.
– Я, конечно, не планирую вводить паспорта вакцинации, и я не знаю никого другого в правительстве, кто бы планировал, - сказал Гоув.
Министр Надим Задхави, отвечающий за вакцины, заявил в понедельник, что людям, которые отказались от вакцины COVID-19, могут отказывать в посещении определенных общественных мест.
Комментируя это заявление, Гоув сказал, что не думает, что людям понадобится такой паспорт, чтобы ходить в паб, театр или на спортивные мероприятия.
– Самое важное, что нужно сделать, - это обеспечить вакцинацию как можно большего числа людей, - сказал он.
Считается, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 50-80% населения, в зависимости от эффективности вакцины.Напомним, правительство Британии надеется, что в ближайшие недели регулирующие органы страны зарегистрируют сразу две вакцины против коронавируса.
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Правительство Великобритании не планирует систему «паспортов вакцинации», запрещающую посещать пабы, рестораны или мероприятия тем, кто не вакцинирован от коронавируса.
Об этом заявил министр кабинета министров Майкл Гоув, сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.
– Я, конечно, не планирую вводить паспорта вакцинации, и я не знаю никого другого в правительстве, кто бы планировал, - сказал Гоув.
Министр Надим Задхави, отвечающий за вакцины, заявил в понедельник, что людям, которые отказались от вакцины COVID-19, могут отказывать в посещении определенных общественных мест.
Комментируя это заявление, Гоув сказал, что не думает, что людям понадобится такой паспорт, чтобы ходить в паб, театр или на спортивные мероприятия.
– Самое важное, что нужно сделать, - это обеспечить вакцинацию как можно большего числа людей, - сказал он.
Считается, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 50-80% населения, в зависимости от эффективности вакцины.Напомним, правительство Британии надеется, что в ближайшие недели регулирующие органы страны зарегистрируют сразу две вакцины против коронавируса.