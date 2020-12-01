Во вторник, 1 декабря, Виталий Кличко принял присягу мэра Киева во время первой сессии Киевского городского совета IX созыва.

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, в зале зарегистрировались 107 новоизбранных депутатов.

В начале заседания глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова зачитала постановление ТИК и объявила результаты выборов городского головы и депутатов Киевского городского совета.

После этого Виталий Кличко принял присягу и получил от ТИК удостоверение Киевского городского головы.

Напомним, что в Днепре 27 ноября во время первой сессии горсовета нового созыва Борис Филатов принял присягу городского головы.