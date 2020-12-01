Во вторник, 1 декабря, Виталий Кличко принял присягу мэра Киева во время первой сессии Киевского городского совета IX созыва.
Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, в зале зарегистрировались 107 новоизбранных депутатов.
В начале заседания глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова зачитала постановление ТИК и объявила результаты выборов городского головы и депутатов Киевского городского совета.
После этого Виталий Кличко принял присягу и получил от ТИК удостоверение Киевского городского головы.
Напомним, что в Днепре 27 ноября во время первой сессии горсовета нового созыва Борис Филатов принял присягу городского головы.
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Во вторник, 1 декабря, Виталий Кличко принял присягу мэра Киева во время первой сессии Киевского городского совета IX созыва.
Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, в зале зарегистрировались 107 новоизбранных депутатов.
В начале заседания глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова зачитала постановление ТИК и объявила результаты выборов городского головы и депутатов Киевского городского совета.
После этого Виталий Кличко принял присягу и получил от ТИК удостоверение Киевского городского головы.
Напомним, что в Днепре 27 ноября во время первой сессии горсовета нового созыва Борис Филатов принял присягу городского головы.