В зоне ООС на Донбассе военный избил сослуживца, после чего облил его маслом для бензопил и поджег. Сейчас пострадавший находится в больнице, а подозреваемый - под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как сообщается, 44-летний военнослужащий совершил нападение на сослуживца, чтобы завладеть его денежными средствами в сумме 9500 гривен.

Пострадавший находится в Центральной городской больнице Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги. Нападавшему же сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военными (ч. 2 ст. 406 УК Украины) и нападении с целью завладения чужим имуществом (ч. 1 ст. 187 УК Украины). Сейчас он под стражей и в случае доказательства вины военному грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины пресекла попытку двух граждан России устроиться в Национальную гвардию Украины.