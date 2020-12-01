Сегодня, 1 декабря, на первой сессии Львовского областного совета выбрали нового главу, которой стала Ирина Гримак от партии «Европейская Солидарность».
Как сообщается на сайте политсилы, ее кандидатуру поддержал 61 депутат из 82.
В ходе выступления Ирина Гримак поблагодарила коллег за поддержку и призвала депутатов из разных фракции объединиться для решения проблем региона.
— Именно мы, Львовский областной совет, защищаем те ценности, которые важны для большинства жителей области. Я уверена, что в этом зале все союзники и партнерами. Потому что все мы хотим одного — успеха Львовской области и Украины. У нас одни ценности и одна цель, - сказала Ирина Гримак.
По ее словам, основная задача депутатов облсовета — обеспечить европейский уровень стандартов жизни в общинах области.
— Львовщина всегда показывала пример единства. Я уверена, что нашей совместной работой мы продемонстрируем всем новое качество управления. Мы будем сотрудничать со всеми, кто стремится к развитию нашей Львовщины и нашей Украины, - сказала Ирина Гримак.
Напомним, что в партии «Слуга народа» в Николаевской области определились с кандидатом на пост главы областного совета. Ею станет Анна Замазеева.
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Сегодня, 1 декабря, на первой сессии Львовского областного совета выбрали нового главу, которой стала Ирина Гримак от партии «Европейская Солидарность».
Как сообщается на сайте политсилы, ее кандидатуру поддержал 61 депутат из 82.
В ходе выступления Ирина Гримак поблагодарила коллег за поддержку и призвала депутатов из разных фракции объединиться для решения проблем региона.
— Именно мы, Львовский областной совет, защищаем те ценности, которые важны для большинства жителей области. Я уверена, что в этом зале все союзники и партнерами. Потому что все мы хотим одного — успеха Львовской области и Украины. У нас одни ценности и одна цель, - сказала Ирина Гримак.
По ее словам, основная задача депутатов облсовета — обеспечить европейский уровень стандартов жизни в общинах области.
— Львовщина всегда показывала пример единства. Я уверена, что нашей совместной работой мы продемонстрируем всем новое качество управления. Мы будем сотрудничать со всеми, кто стремится к развитию нашей Львовщины и нашей Украины, - сказала Ирина Гримак.
Напомним, что в партии «Слуга народа» в Николаевской области определились с кандидатом на пост главы областного совета. Ею станет Анна Замазеева.