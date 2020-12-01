В Украине планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года. В Совете национальной безопасности и обороны хотят, чтобы вакцинировалось максимальное количество украинцев.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

– До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми, - сказал он.

По его словам, проблемы могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены активакционной пропагандой и не хотят вакцинироваться.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины запустила онлайн-сервис (дашборд) для мониторинга в реальном времени наличия в аптеках и больницах сертифицированных лекарств, которые входят в перечень средств для лечения COVID-19.