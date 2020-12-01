В Украине планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года. В Совете национальной безопасности и обороны хотят, чтобы вакцинировалось максимальное количество украинцев.
Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.
– До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми, - сказал он.
По его словам, проблемы могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены активакционной пропагандой и не хотят вакцинироваться.
Напомним, Национальная служба здоровья Украины запустила онлайн-сервис (дашборд) для мониторинга в реальном времени наличия в аптеках и больницах сертифицированных лекарств, которые входят в перечень средств для лечения COVID-19.
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В Украине планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года. В Совете национальной безопасности и обороны хотят, чтобы вакцинировалось максимальное количество украинцев.
Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.
– До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми, - сказал он.
По его словам, проблемы могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены активакционной пропагандой и не хотят вакцинироваться.
Напомним, Национальная служба здоровья Украины запустила онлайн-сервис (дашборд) для мониторинга в реальном времени наличия в аптеках и больницах сертифицированных лекарств, которые входят в перечень средств для лечения COVID-19.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа