Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Андрей Ермак отметил, что в задачи Арестовича будет входить противодействие фейкам, искаженной информации и необоснованным обвинениям.

— Задача господина Арестовича — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну, — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Среди задач Алексея Арестовича также — согласование позиций профильных ведомств и наработка «единого голоса».

Андрей Ермак выразил надежду, что Алексей Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.

Ранее сообщалось, что госконцерн «Укроборонпром» возглавил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.