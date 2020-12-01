Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Андрей Ермак отметил, что в задачи Арестовича будет входить противодействие фейкам, искаженной информации и необоснованным обвинениям.
— Задача господина Арестовича — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну, — подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Среди задач Алексея Арестовича также — согласование позиций профильных ведомств и наработка «единого голоса».
Андрей Ермак выразил надежду, что Алексей Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Андрей Ермак отметил, что в задачи Арестовича будет входить противодействие фейкам, искаженной информации и необоснованным обвинениям.
— Задача господина Арестовича — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну, — подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Среди задач Алексея Арестовича также — согласование позиций профильных ведомств и наработка «единого голоса».
Андрей Ермак выразил надежду, что Алексей Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.
Ранее сообщалось, что госконцерн «Укроборонпром» возглавил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
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Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа