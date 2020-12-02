Консультативный комитет по практике иммунизации США определил две группы, которые в первую очередь получат прививки вакциной от коронавируса. В частности это медики и резиденты учреждений длительного ухода.
Об этом сообщает CNN.
Также это касается людей, которые находятся в учреждениях, предоставляющих различные услуги, в том числе медицинскую и личную помощь, лицам, лишенным возможности жить самостоятельно.
— Специалисты по вопросам вакцинации американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) проголосовали тринадцать к одному, чтобы рекомендовать первоочередную вакцинацию против коронавируса медицинских работников, а также резидентов учреждений длительного ухода, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, вакцины от коронавируса производителей Pfizer/BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США, однако там уже осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго. Ранее в фармкомпании сообщали, что к моменту разрешения не будут осуществлять поставок.
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Консультативный комитет по практике иммунизации США определил две группы, которые в первую очередь получат прививки вакциной от коронавируса. В частности это медики и резиденты учреждений длительного ухода.
Об этом сообщает CNN.
Также это касается людей, которые находятся в учреждениях, предоставляющих различные услуги, в том числе медицинскую и личную помощь, лицам, лишенным возможности жить самостоятельно.
— Специалисты по вопросам вакцинации американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) проголосовали тринадцать к одному, чтобы рекомендовать первоочередную вакцинацию против коронавируса медицинских работников, а также резидентов учреждений длительного ухода, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, вакцины от коронавируса производителей Pfizer/BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США, однако там уже осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго. Ранее в фармкомпании сообщали, что к моменту разрешения не будут осуществлять поставок.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа