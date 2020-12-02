Консультативный комитет по практике иммунизации США определил две группы, которые в первую очередь получат прививки вакциной от коронавируса. В частности это медики и резиденты учреждений длительного ухода.

Об этом сообщает CNN.

Также это касается людей, которые находятся в учреждениях, предоставляющих различные услуги, в том числе медицинскую и личную помощь, лицам, лишенным возможности жить самостоятельно.

— Специалисты по вопросам вакцинации американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) проголосовали тринадцать к одному, чтобы рекомендовать первоочередную вакцинацию против коронавируса медицинских работников, а также резидентов учреждений длительного ухода, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, вакцины от коронавируса производителей Pfizer/BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США, однако там уже осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго. Ранее в фармкомпании сообщали, что к моменту разрешения не будут осуществлять поставок.