Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто попросил руководителя миссии ОБСЕ Гента Чакая направить спецмиссию на Закарпатье. Он обосновал это тем, что у представителей венгерских нацменьшинств проводят обыски.

Об этом Сиярто сообщил в Facebook.

Глава МИД Венгрии также отметил, что будет инициировать консультации относительно дальнейшего блокирования членства Украины в НАТО.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.

Ранее СБУ провела обыски в иностранном фонде на Закарпатье.

Кроме того, ранее также сообщалось, что депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги якобы пели венгерский гимн.