Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто попросил руководителя миссии ОБСЕ Гента Чакая направить спецмиссию на Закарпатье. Он обосновал это тем, что у представителей венгерских нацменьшинств проводят обыски.
Об этом Сиярто сообщил в Facebook.
Глава МИД Венгрии также отметил, что будет инициировать консультации относительно дальнейшего блокирования членства Украины в НАТО.
Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.
Ранее СБУ провела обыски в иностранном фонде на Закарпатье.
Кроме того, ранее также сообщалось, что депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги якобы пели венгерский гимн.
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто попросил руководителя миссии ОБСЕ Гента Чакая направить спецмиссию на Закарпатье. Он обосновал это тем, что у представителей венгерских нацменьшинств проводят обыски.
Об этом Сиярто сообщил в Facebook.
Глава МИД Венгрии также отметил, что будет инициировать консультации относительно дальнейшего блокирования членства Украины в НАТО.
Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.
Ранее СБУ провела обыски в иностранном фонде на Закарпатье.
Кроме того, ранее также сообщалось, что депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги якобы пели венгерский гимн.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа