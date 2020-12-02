В зоне боевых действий на Донбассе вчера, 1 декабря, боевики дважды нарушили «всеобъемлющее перемирие», обстреливая позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
Так, огневую активность боевиков с применением стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Катериновка. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной. Украинские военные огонь не раскрывали.
С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии соприкосновения наблюдается тишина.
С начала «перемирия» (27 июля) и к вечеру 29 ноября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 2764 нарушения режима тишины, в частности 1070 взрывов, 85 неопределенных боеприпасов, что пролетели, 33 вспышки дульного пламени, 27 осветительных ракет и 1549 очередей и выстрелов.
В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.
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В зоне боевых действий на Донбассе вчера, 1 декабря, боевики дважды нарушили «всеобъемлющее перемирие», обстреливая позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
Так, огневую активность боевиков с применением стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Катериновка. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной. Украинские военные огонь не раскрывали.
С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии соприкосновения наблюдается тишина.
С начала «перемирия» (27 июля) и к вечеру 29 ноября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 2764 нарушения режима тишины, в частности 1070 взрывов, 85 неопределенных боеприпасов, что пролетели, 33 вспышки дульного пламени, 27 осветительных ракет и 1549 очередей и выстрелов.
В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.
Напомним, что российские оккупационные войска на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей укомплектованы на 80%.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа