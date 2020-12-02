В зоне боевых действий на Донбассе вчера, 1 декабря, боевики дважды нарушили «всеобъемлющее перемирие», обстреливая позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Так, огневую активность боевиков с применением стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Катериновка. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной. Украинские военные огонь не раскрывали.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии соприкосновения наблюдается тишина.

С начала «перемирия» (27 июля) и к вечеру 29 ноября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 2764 нарушения режима тишины, в частности 1070 взрывов, 85 неопределенных боеприпасов, что пролетели, 33 вспышки дульного пламени, 27 осветительных ракет и 1549 очередей и выстрелов.

В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.

Напомним, что российские оккупационные войска на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей укомплектованы на 80%.