В Конгрессе США двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей предложила законопроект об экономической помощи в связи с пандемией коронавируса до 31 марта 2021 года, который также предусматривает выделение средств властям штатов и муниципалитетов.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Как сообщается, документ предусматривает выделение 908 миллиардов долларов, включая 228 миллиардов долларов в рамках программы сохранения рабочих мест для отелей, ресторанов и других малых предприятий.

Напомним, Консультативный комитет по практике иммунизации США определил две группы, которые в первую очередь получат прививки вакциной от коронавируса. В частности это медики и резиденты учреждений длительного ухода.