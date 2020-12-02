В Конгрессе США двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей предложила законопроект об экономической помощи в связи с пандемией коронавируса до 31 марта 2021 года, который также предусматривает выделение средств властям штатов и муниципалитетов.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Как сообщается, документ предусматривает выделение 908 миллиардов долларов, включая 228 миллиардов долларов в рамках программы сохранения рабочих мест для отелей, ресторанов и других малых предприятий.
Напомним, Консультативный комитет по практике иммунизации США определил две группы, которые в первую очередь получат прививки вакциной от коронавируса. В частности это медики и резиденты учреждений длительного ухода.
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В Конгрессе США двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей предложила законопроект об экономической помощи в связи с пандемией коронавируса до 31 марта 2021 года, который также предусматривает выделение средств властям штатов и муниципалитетов.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Как сообщается, документ предусматривает выделение 908 миллиардов долларов, включая 228 миллиардов долларов в рамках программы сохранения рабочих мест для отелей, ресторанов и других малых предприятий.
Напомним, Консультативный комитет по практике иммунизации США определил две группы, которые в первую очередь получат прививки вакциной от коронавируса. В частности это медики и резиденты учреждений длительного ухода.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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