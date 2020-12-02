В Украине с 1 января 2021 года разрешат менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступит в силу.
Документ 28 ноября опубликовали в издании Голос Украины, передает РБК-Украина.
Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Закон устанавливает, что:
Напомним, Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении в начале ноября.
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В Украине с 1 января 2021 года разрешат менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступит в силу.
Документ 28 ноября опубликовали в издании Голос Украины, передает РБК-Украина.
Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Закон устанавливает, что:
Напомним, Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении в начале ноября.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
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