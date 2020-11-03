Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте Верховной Рады.

Действующее законодательство относительно свободно позволяет менять имя или фамилию, но прямо не предусматривало право изменять по своему усмотрению свое отчество. Сейчас же депутаты поддержали изменения в Гражданский и Семейный кодекс, которые позволяют выбирать другое отчество.

Менять имя, фамилию, а теперь и отчество могут граждане, достигшие 16 лет. Но есть и исключения:

изменить отчество можно будет и с 14 лет, но только с согласия родителей или попечителей;

согласия одного из родителей будет достаточно, если второй умер, бесследно исчез, признан недееспособным или лишен родительских прав;

если один из родителей выступает против, то спор между ними будет решать суд или орган опеки или попечительства.

Чтобы изменить имя, фамилию или отчество нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о завершении реформы децентрализации. «За» проголосовали 280 нардепов.