Верховная Рада разрешила украинцам добровольно менять собственное отчество.
Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте Верховной Рады.
Действующее законодательство относительно свободно позволяет менять имя или фамилию, но прямо не предусматривало право изменять по своему усмотрению свое отчество. Сейчас же депутаты поддержали изменения в Гражданский и Семейный кодекс, которые позволяют выбирать другое отчество.
Менять имя, фамилию, а теперь и отчество могут граждане, достигшие 16 лет. Но есть и исключения:
Чтобы изменить имя, фамилию или отчество нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг.
Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о завершении реформы децентрализации. «За» проголосовали 280 нардепов.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Верховная Рада разрешила украинцам добровольно менять собственное отчество.
Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте Верховной Рады.
Действующее законодательство относительно свободно позволяет менять имя или фамилию, но прямо не предусматривало право изменять по своему усмотрению свое отчество. Сейчас же депутаты поддержали изменения в Гражданский и Семейный кодекс, которые позволяют выбирать другое отчество.
Менять имя, фамилию, а теперь и отчество могут граждане, достигшие 16 лет. Но есть и исключения:
Чтобы изменить имя, фамилию или отчество нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг.
Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о завершении реформы децентрализации. «За» проголосовали 280 нардепов.