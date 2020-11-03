Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о завершении реформы децентрализации. «За» проголосовали 280 нардепов.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций» предлагает урегулировать вопрос окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Кроме этого, документ предусматривает продление до окончания бюджетного периода исполнения бюджетов территориальных общин, принятых на утверждении Кабинетом Министров территорий территориальных общин в регионах Украины и бюджетов районов, которые ликвидированы Верховной Радой.

Регулируется и образование и реорганизация районных государственных администраций в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины, особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и райгосадминистраций как юридических лиц публичного права в связи с изменениями админтерустройства.

Итак, в день обретения полномочий сельским, поселковым, городским советом, избранной территориальной громадой, территория которой была утверждена Кабинетом Министров Украины, заканчиваются полномочия сельских, поселковых, городских советов, сельских, поселковых, городских голов, избранных территориальными общинами, территория которых вошли в территории сложившейся территориальной общины.

После окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, избранных розформованими территориальными общинами, их исполнительные комитеты продолжают осуществлять свои полномочия до утверждения сельским, поселковым, городским советом, избранным сформированной советом, персонального состав ее исполнительного комитета.

После окончания полномочий сельского головы, соответствующие функции единолично выполняет сельский, поселковый, городской председатель, избранный сложившейся территориальной общиной, со дня обретения им полномочий до утверждения новоизбранной радой персонального состава ее исполнительного комитета.

Если территория расформированной территориальной общины включена в территорию нескольких сформированных общин, каждая из них становится правопреемником надлежащих расформированной территориальной общине недвижимого имущества и вещей, расположенных на территории сформированной территориальной общины.

Со дня утверждения новоизбранной радой персонального состава ее исполнительного комитета осуществляется реорганизация исполнительных комитетов советов, которые прекращаются путем их присоединения к исполнительному комитету новоизбранной рады. После завершения реорганизации соответствующие исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов прекращаются.

Сельский, поселковый, городской голова, избран сформированной территориальной общиной может образовывать комиссии для обеспечения осуществления им полномочий по управлению делами юридических лиц, которые реорганизуются. Новоизбранный совет может вносить изменения в решения о местных бюджетах, принятые советами, которые прекращаются.

В случае включения территории одной расформированной территориальной громады к территории нескольких сформированных территориальных общин, новоизбранная рада сложившейся общины, на территории которой расположен административный центр расформированной территориальной общины, может вносить изменения в решения о местных бюджетах, принятые советом, прекращается.

Остатки средств, которые образовались на конец бюджетного периода на счетах бюджетов расформированных территориальных общин, перечисляются в бюджет сформированной общины на основании платежных поручений за подписью сельского, поселкового, городского головы, избранного сформированной территориальной общиной.

Образование и реорганизация районных государственных администраций осуществляется Кабинетом Министров Украины после принятия Верховной Радой Украины решения об образовании и ликвидации районов с учетом особенностей, установленных этим Законом.

Реорганизация районных государственных администраций, их структурных подразделений осуществляется без уведомления о ней органа, осуществляющего государственную регистрацию, а также без сбора требований кредиторов, получения их согласия.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о ликвидации 490 ныне существующих районов и создании вместо них 138 новых.