В Британии с сегодняшнего дня прекращает действовать национальный локдаун. Однако в стране вступают в действие новые ограничения, которые являются более жесткими, чем те, что были до карантина.
Об этом сообщает Sky News.
Как сообщается, в Англии почти все граждане будут находиться под двумя самыми жесткими уровнями ограничений, которые будут более строгими, чем до локдауна.
Таким образом, со 2 декабря около 32 миллионов человек попадут в категорию 2 карантинных ограничений. Еще 23,3 миллиона людей столкнутся с жесткими мерами уровня 3, в то время, как только остров Уайт, Корнуолл и острова Силли могут остаться на уровне 1.
Отмечается, что в Британии на всех уровнях останутся открытыми магазины и школы, однако на 3 уровне пабы и рестораны будут закрыты, за исключением услуг на вынос. Поездки в регионы 3 уровня или с них запрещены, а смешивание в помещении с другими домохозяйствами запрещено в двух верхних уровнях.
Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.
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В Британии с сегодняшнего дня прекращает действовать национальный локдаун. Однако в стране вступают в действие новые ограничения, которые являются более жесткими, чем те, что были до карантина.
Об этом сообщает Sky News.
Как сообщается, в Англии почти все граждане будут находиться под двумя самыми жесткими уровнями ограничений, которые будут более строгими, чем до локдауна.
Таким образом, со 2 декабря около 32 миллионов человек попадут в категорию 2 карантинных ограничений. Еще 23,3 миллиона людей столкнутся с жесткими мерами уровня 3, в то время, как только остров Уайт, Корнуолл и острова Силли могут остаться на уровне 1.
Отмечается, что в Британии на всех уровнях останутся открытыми магазины и школы, однако на 3 уровне пабы и рестораны будут закрыты, за исключением услуг на вынос. Поездки в регионы 3 уровня или с них запрещены, а смешивание в помещении с другими домохозяйствами запрещено в двух верхних уровнях.
Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа