Из-за пандемии коронавируса потребность в гуманитарной помощи в 2021 году увеличится на 40%. В следующем году в ней будут нуждаться 235 миллионов человек.

Об этом сказано в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА).

– Кризис COVID-19 столкнул миллионы людей с бедностью и способствовал гигантскому росту гуманитарных потребностей, - отметил глава Управления Марк Лоукок.

Данные ООН гласят, что для реагирования на последствия пандемии в гуманитарной сфере необходимо собрать от стран-доноров 35 миллионов долларов. Эти средства нужны для обеспечения 160 миллионов человек в 56 странах мира кровом, едой и медицинской помощью.

Напомним, согласно оценкам Организации Объединенных наций, более 40 млн человек в мире сегодня являются жертвами современного рабства.