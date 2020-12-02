Из-за пандемии коронавируса потребность в гуманитарной помощи в 2021 году увеличится на 40%. В следующем году в ней будут нуждаться 235 миллионов человек.
Об этом сказано в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА).
– Кризис COVID-19 столкнул миллионы людей с бедностью и способствовал гигантскому росту гуманитарных потребностей, - отметил глава Управления Марк Лоукок.
Данные ООН гласят, что для реагирования на последствия пандемии в гуманитарной сфере необходимо собрать от стран-доноров 35 миллионов долларов. Эти средства нужны для обеспечения 160 миллионов человек в 56 странах мира кровом, едой и медицинской помощью.
Напомним, согласно оценкам Организации Объединенных наций, более 40 млн человек в мире сегодня являются жертвами современного рабства.
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Из-за пандемии коронавируса потребность в гуманитарной помощи в 2021 году увеличится на 40%. В следующем году в ней будут нуждаться 235 миллионов человек.
Об этом сказано в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА).
– Кризис COVID-19 столкнул миллионы людей с бедностью и способствовал гигантскому росту гуманитарных потребностей, - отметил глава Управления Марк Лоукок.
Данные ООН гласят, что для реагирования на последствия пандемии в гуманитарной сфере необходимо собрать от стран-доноров 35 миллионов долларов. Эти средства нужны для обеспечения 160 миллионов человек в 56 странах мира кровом, едой и медицинской помощью.
Напомним, согласно оценкам Организации Объединенных наций, более 40 млн человек в мире сегодня являются жертвами современного рабства.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа