Согласно оценкам Организации Объединенных наций, более 40 млн человек в мире сегодня являются жертвами современного рабства.
Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с Международным днем борьбы за отмену рабства.
— Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры. Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства. Гендерное неравенство еще больше усиливает паттерн дискриминации, — сказал Антониу Гутериш.
Согласно опубликованному накануне докладу ООН, женщины составляют 99% от всех жертв принудительной сексуальной эксплуатации, 84% - принудительных браков и 58% - принудительного труда. Во время пандемии выросли принудительные и детские браки и состоялась эксплуатации условий труда во всем мире. В 136 странах детские и принудительные браки до сих пор не считаются уголовным преступлением.
Антониу Гутерриш призвал всех членов ООН приложить еще больше усилий, чтобы «положить конец этим отвратительным практикам».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество на Земле может не дожить до следующего столетия, если уже сейчас не начать бороться с глобальным потеплением.
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Согласно оценкам Организации Объединенных наций, более 40 млн человек в мире сегодня являются жертвами современного рабства.
Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с Международным днем борьбы за отмену рабства.
— Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры. Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства. Гендерное неравенство еще больше усиливает паттерн дискриминации, — сказал Антониу Гутериш.
Согласно опубликованному накануне докладу ООН, женщины составляют 99% от всех жертв принудительной сексуальной эксплуатации, 84% - принудительных браков и 58% - принудительного труда. Во время пандемии выросли принудительные и детские браки и состоялась эксплуатации условий труда во всем мире. В 136 странах детские и принудительные браки до сих пор не считаются уголовным преступлением.
Антониу Гутерриш призвал всех членов ООН приложить еще больше усилий, чтобы «положить конец этим отвратительным практикам».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество на Земле может не дожить до следующего столетия, если уже сейчас не начать бороться с глобальным потеплением.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа