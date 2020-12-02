Согласно оценкам Организации Объединенных наций, более 40 млн человек в мире сегодня являются жертвами современного рабства.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с Международным днем борьбы за отмену рабства.

— Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры. Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства. Гендерное неравенство еще больше усиливает паттерн дискриминации, — сказал Антониу Гутериш.

Согласно опубликованному накануне докладу ООН, женщины составляют 99% от всех жертв принудительной сексуальной эксплуатации, 84% - принудительных браков и 58% - принудительного труда. Во время пандемии выросли принудительные и детские браки и состоялась эксплуатации условий труда во всем мире. В 136 странах детские и принудительные браки до сих пор не считаются уголовным преступлением.

Антониу Гутерриш призвал всех членов ООН приложить еще больше усилий, чтобы «положить конец этим отвратительным практикам».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество на Земле может не дожить до следующего столетия, если уже сейчас не начать бороться с глобальным потеплением.