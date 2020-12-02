Верхняя палата парламента Японии приняла поправки к закону об иммунизации, которые позволят провести бесплатную вакцинацию всего населения от COVID-19 и продлить карантинные ограничения до февраля 2021 года.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Правительство берет на себя все расходы на вакцинацию и должно закупить необходимое количество доз до середины следующего года.

В Японии разрабатывают собственную вакцину, но власти также подписали контракты на поставки вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской биотехнологической фирмой Moderna, а также с компаниями Pfizer и BioNTech.

Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.