Верхняя палата парламента Японии приняла поправки к закону об иммунизации, которые позволят провести бесплатную вакцинацию всего населения от COVID-19 и продлить карантинные ограничения до февраля 2021 года.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Правительство берет на себя все расходы на вакцинацию и должно закупить необходимое количество доз до середины следующего года.
В Японии разрабатывают собственную вакцину, но власти также подписали контракты на поставки вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской биотехнологической фирмой Moderna, а также с компаниями Pfizer и BioNTech.
Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.
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Верхняя палата парламента Японии приняла поправки к закону об иммунизации, которые позволят провести бесплатную вакцинацию всего населения от COVID-19 и продлить карантинные ограничения до февраля 2021 года.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Правительство берет на себя все расходы на вакцинацию и должно закупить необходимое количество доз до середины следующего года.
В Японии разрабатывают собственную вакцину, но власти также подписали контракты на поставки вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской биотехнологической фирмой Moderna, а также с компаниями Pfizer и BioNTech.
Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа