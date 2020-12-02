Президента Азербайджан Ильхам Алиев указом учредил в стране новый госпраздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. В этот день начало действовать прекращение огня в Нагорном Карабахе, которое фактически ознаменовало победу Азербайджана в войне с Арменией и непризнанной НКР (Арцах).
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Азербайджана.
Еще одним указом Алиев учредил День памяти, который будут отмечать 27 сентября. В этот день началась война. В День памяти в стране будут чтить участников войны, жертв войны и героизм воинов.
Стоит отметить, что азербайджанская сторона до сих пор не назвала свои потери в войне.
В свою очередь, армяне заявили о тысячах убитых солдат и сотнях потерянной единиц техники.
Напомним, 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе, которая длилась с 27 сентября.
Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы
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Президента Азербайджан Ильхам Алиев указом учредил в стране новый госпраздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. В этот день начало действовать прекращение огня в Нагорном Карабахе, которое фактически ознаменовало победу Азербайджана в войне с Арменией и непризнанной НКР (Арцах).
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Азербайджана.
Еще одним указом Алиев учредил День памяти, который будут отмечать 27 сентября. В этот день началась война. В День памяти в стране будут чтить участников войны, жертв войны и героизм воинов.
Стоит отметить, что азербайджанская сторона до сих пор не назвала свои потери в войне.
В свою очередь, армяне заявили о тысячах убитых солдат и сотнях потерянной единиц техники.
Напомним, 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе, которая длилась с 27 сентября.
Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы
|
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|
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|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа