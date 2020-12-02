Президента Азербайджан Ильхам Алиев указом учредил в стране новый госпраздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. В этот день начало действовать прекращение огня в Нагорном Карабахе, которое фактически ознаменовало победу Азербайджана в войне с Арменией и непризнанной НКР (Арцах).

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Азербайджана.

Еще одним указом Алиев учредил День памяти, который будут отмечать 27 сентября. В этот день началась война. В День памяти в стране будут чтить участников войны, жертв войны и героизм воинов.

Стоит отметить, что азербайджанская сторона до сих пор не назвала свои потери в войне.

В свою очередь, армяне заявили о тысячах убитых солдат и сотнях потерянной единиц техники.

Напомним, 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе, которая длилась с 27 сентября.

Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы