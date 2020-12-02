Кабинет Министров Украины принял решение не продлевать в стране карантин «выходного дня» и ввести ограничения для «оранжевой» зоны.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря.

Он напомнил, что с середины ноября правительством был введен карантин «выходного дня», как альтернатива полному локдауну.

— Можно констатировать, что мы получили позитивный эффект: на конец карантина выходного дня 30 ноября за предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это прогнозировалось. Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах. Наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27-28 тысяч занятых больными COVID-19 коек. Это позволяет нам снять именно эти ограничения — и на выходные, и в будние будут действовать ограничения «оранжевой зоны» на территории всей страны, – сказал Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль отметил, что решение о введении дополнительных ограничений, в том числе локдауна, Кабинетом министров еще не принято.

— Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения или раньше, - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100%. На сегодня обсуждают, когда его вводить: в декабре или со 2 января.