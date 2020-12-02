Верховная Рада 230 голосами депутатов приняла за основу законопроект № 3637 «О виртуальных активах», который призван легализовать в Украине криптовалюту.

Об этом пишет Бабель.

В пояснительной записке говорится, что документ должен упорядочить нормативно-правовое регулирование рынка виртуальных активов (криптовалют) и их участников.

Законопроект определяет правовой статус виртуальных активов и устанавливает госрегулирование (контроль) на рынке криптовалют. Также он определяет классификацию и права собственности. Документ кроме этого вводит перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.

Государственным регулятором определено Министерство цифровой трансформации.

По мнению авторов, принятие закона в будущем должно дать толчок развитию рынка виртуальных активов в Украине и привлечь инвестиции.

Напомним, 30 ноября курс биткоина обновил исторический максимум, установленный в декабре 2017 года. Стоимость биткоина достигла $19 864. Ранее курс биткоина достиг $18 тысяч.