Верховная Рада 230 голосами депутатов приняла за основу законопроект № 3637 «О виртуальных активах», который призван легализовать в Украине криптовалюту.
Об этом пишет Бабель.
В пояснительной записке говорится, что документ должен упорядочить нормативно-правовое регулирование рынка виртуальных активов (криптовалют) и их участников.
Законопроект определяет правовой статус виртуальных активов и устанавливает госрегулирование (контроль) на рынке криптовалют. Также он определяет классификацию и права собственности. Документ кроме этого вводит перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.
Государственным регулятором определено Министерство цифровой трансформации.
По мнению авторов, принятие закона в будущем должно дать толчок развитию рынка виртуальных активов в Украине и привлечь инвестиции.
Напомним, 30 ноября курс биткоина обновил исторический максимум, установленный в декабре 2017 года. Стоимость биткоина достигла $19 864. Ранее курс биткоина достиг $18 тысяч.
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Верховная Рада 230 голосами депутатов приняла за основу законопроект № 3637 «О виртуальных активах», который призван легализовать в Украине криптовалюту.
Об этом пишет Бабель.
В пояснительной записке говорится, что документ должен упорядочить нормативно-правовое регулирование рынка виртуальных активов (криптовалют) и их участников.
Законопроект определяет правовой статус виртуальных активов и устанавливает госрегулирование (контроль) на рынке криптовалют. Также он определяет классификацию и права собственности. Документ кроме этого вводит перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.
Государственным регулятором определено Министерство цифровой трансформации.
По мнению авторов, принятие закона в будущем должно дать толчок развитию рынка виртуальных активов в Украине и привлечь инвестиции.
Напомним, 30 ноября курс биткоина обновил исторический максимум, установленный в декабре 2017 года. Стоимость биткоина достигла $19 864. Ранее курс биткоина достиг $18 тысяч.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа