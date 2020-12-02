Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию от COVID-19. Первыми российскую вакцину получат медики и учителя.

Соответствующее поручение он дал вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает ТАСС.

По его словам, в стране произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса.

– Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию, - отметил Путин.

Он также уточнил, что вакцинация начнется с медиков и учителей.

– Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации, - обратился Путин к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Напомним, ранее создатели российской вакцины «Спутник V» предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.