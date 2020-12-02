Бывший народный депутат и экс-глава строительной компании «Укрбуд» Максим Микитась возместил 50 миллионов гривен ущерба по делу об афере с квартирами для Национальной гвардии. Общая сумма ущерба была определена на уровне 81,64 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Сообщается, что в этом деле арестовано имущество подозреваемых на более 300 миллионов гривен, а также взыскан залог в 30 миллионов гривен за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Напомним, НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения больше 80 миллионами гривен Национальной гвардии Украины. По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым, генеральным директором компании «Укрбуд Девелопмент» Олегом Майбородой, его заместителем Сергеем Якусевичем, частным оценщиком Алисой Гринчук и бывшим заместителем президента строительной корпорации «Укрбуд» Вячеславом Мармышем организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

В конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен.

В сентябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении бывшему народному депутату Максиму Микитасю в даче взятки за получение тендера на миллиард гривен.