Житель итальянского города Комо поссорился со своей женой и, чтобы успокоиться, прошел пешком около 450 километров. Через неделю после начала путешествия его задержала полиция, потому что он нарушил правила комендантского часа.

Об этом пишет портал Wanted in Milan.

48-летний мужчина поссорился с женой и отправился на прогулку. Он пошел в сторону Болоньи, а через неделю оказался в приморском городе Фано. Там его и задержали местные полицейские.

В своем отчете правоохранители указали, что мужчина «беспричинно бродил по улицам в два часа ночи» и тем самым нарушил введенный в городе из-за пандемии комендантский час.

Как отмечает газета Il Resto del Carlino, мужчине выписали 400 евро штрафа. На допросе итальянец объяснил, что не заметил, как оказался так далеко от дома. Говорит, что во время путешествия его подкармливали добрые незнакомцы.

— Я в норме, просто немного устал, - сообщил задержанный полицейским, когда рассказал им свою историю.

Впоследствии правоохранители также выяснили, что супруга мужчины написала заявление об его исчезновении. Его накормили и временно разместили в гостинице. На следующий день жена приехала за «беглецом» на машине и забрала домой.

Как пишет издание, в социальных сетях мужа уже называют «итальянским Форестом Гампом».

Напомним, что двое полярников — норвежец Борге Усланд и уроженец ЮАР Майк Хорн — совершили экспедицию через Северный полюс, пройдя пешком 1800 километров в условиях полярной ночи.