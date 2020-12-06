В субботу, 5 декабря, в Париже тысячи людей вышли на акцию протеста против насилия со стороны полиции и планов президента Эммануэля Макрона, которые, по словам демонстрантов, ущемляют гражданские свободы.

Об этом сообщает Le Figaro.

С огромным транспарантом с надписью «Свобода, равенство, братство, для кого!» демонстранты прошли маршем в направлении центра города.

В протестах приняли участие крупные профсоюзы, также много людей пришли на протест в желтых жилетах.

Несколько раз возникали стычки с полицией. Как сообщила префектура полиции Парижа, полиция вмешалась, чтобы сорвать попытку возвести баррикаду на одной из улиц.

Были подожжены автомобили и уличная мебель. Было замечено также, что многие люди в черном бросали в полицию петарды и дымовые шашки.

Полиция в одним из инцидентов применила слезоточивый газ. Организаторы заявили, что сегодня также проходят около 90 демонстраций в крупных и средних городах Франции.

Как пишет «Украинская правда», на прошлой неделе во время аналогичной акции протеста произошли ожесточенные столкновения между протестующими и полицией.

Протесты начались из-за закона о защите полиции, который Франции получил название «о глобальной безопасности», и который предлагает криминализировать фото- и видеосъемку полиции, которая осуществляется с недоброжелательными намерениями.

Критики называют его «законом, что убьет свободу» и указывают на то, что это будет препятствовать как обычным гражданам, так и журналистам снимать действия полиции во время акций протеста, а это нарушает возможность контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.

После протестов в парламенте заявили, что противоречивая статья 24 «закона о глобальной безопасности», которая касается защиты полицейских от преследований, будет «полностью переписана».

Напомним, что в Италии вспыхнули массовые протесты в связи с жесткими ограничениями из-за коронавируса.